Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major, Église Notre-Dame de la Major, Arles
dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame de la Major · Arles
Informations pratiques
Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Notre-Dame de la Major Bouches-du-Rhône
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Accessible en dehors des offices et de cérémonies.
Église Notre-Dame de la Major Place de la Major, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493636 https://paroisses-aixarles.fr/arles/les-eglises parking centre ville
Accessible en dehors des offices et sous réserve de la tenue de cérémonies.
C.Gasc-ville d’Arles
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