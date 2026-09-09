Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major, Église Notre-Dame de la Major, Arles

dimanche 20 septembre 2026 · Église Notre-Dame de la Major · Arles

Informations pratiques

Portes ouvertes : Église Notre-Dame-de-la-Major Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Notre-Dame de la Major Bouches-du-Rhône

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accessible en dehors des offices et de cérémonies.

Église Notre-Dame de la Major Place de la Major, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493636 https://paroisses-aixarles.fr/arles/les-eglises parking centre ville

Accessible en dehors des offices et sous réserve de la tenue de cérémonies.

C.Gasc-ville d’Arles