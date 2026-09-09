Portes ouvertes : Église Saint-Trophime, Cathédrale Saint-Trophime et son cloître, Arles

Informations pratiques

Portes ouvertes : Église Saint-Trophime 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Trophime et son cloître Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Accessible en dehors des offices et de cérémonies.

Cathédrale Saint-Trophime et son cloître Place de la République, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490960738 https://paroisses-aixarles.fr/arles/les-eglises La communauté chrétienne d’Arles est l’une des premières de la Gaule, avec la présence d’un évêque attestée dès 254.

Bien plus, la cathédrale d’Arles obtiendra un temps le rang de primatiale des Gaules, et demeurera siège d’un archevêché jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, elle est église paroissiale.

Initialement située à proximité du rempart antique de l’Hauture, la cathédrale fut déplacée vers le Ve siècle à proximité de l’ancien forum romain.

Elle fut élevée en plusieurs phases et l’essentiel du monument que nous voyons aujourd’hui date du XIIe siècle, époque à laquelle sa façade, initialement sobre, fut rehaussée de sa magnifique statuaire historiée.

L’édifice est l’un des plus importants du domaine roman provençal.

C’est par ailleurs une église à reliques sur la route de Compostelle. Un chœur gothique remplace les absides romanes au XVe siècle.

Le Cloître Saint-Trophime est célèbre pour ses colonnes et chapiteaux sculptés qui représentent l’Ancien et le Nouveau Testament ainsi que des histoires chères aux arlésiens. Situé au fond de la cour de l’archevêché, à côté de la Primatiale et de l’obélisque romain, le cloître est un joyau de l’art roman. Ne manquez pas de monter sur le toit-terrasse pour une très jolie vue sur le clocher de l’église et de l’Hôtel de ville. entrée libre

Journées européennes du patrimoine 2025 journées du patrimoine arles

H-L.Casès