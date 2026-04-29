Portes ouvertes en Côtes de Bourg 1 Place de l’Eperon Bourg 9 et 10 mai

Tout un week-end de découvertes œnotouristiques

Tout un week-end de découvertes œnotouristiques

Chaque année, les vignerons des Côtes de Bourg ouvrent les portes de leurs châteaux pour un week-end festif avec des balades dans les vignes, des visites de chai et des dégustations de vin.

Les 9 et 10 mai : Atelier d’œnologie, apéro-croisière, initiation à la dégustation à l’aveugle : le programme est à découvrir sur le site www.cotes-de-bourg.com/portes-ouvertes

Contact : [elsa.pellarin@clairdelune.fr](mailto:elsa.pellarin@clairdelune.fr)

Maison de Vin des Côtes du Bourg 1 Pl. de l’Éperon, 33710 Bourg / +33 (0)5 57 94 80 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T23:00:00.000+02:00

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1 Place de l’Eperon 1 Place de l’Eperon, Bourg 33710 Bourg 33710 Gironde



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