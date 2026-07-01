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Portes ouvertes et Happy Hours au Château de Salles Feugarolles

mercredi 1 juillet 2026 · Feugarolles

Portes ouvertes et Happy Hours au Château de Salles Feugarolles

Informations pratiques

Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Château de Salles
Ville
47230 Feugarolles
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Feugarolles

Portes ouvertes et Happy Hours au Château de Salles

Château de Salles Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 18:30:00
fin : 2026-08-12 19:30:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Tous les Mercredis soir de Juillet et août de 18h30 à 19h30 C’est Happy Hour au Château de Salles.
Dégustation des vins autour de produits régionaux.
Commentaires sur la culture de la vigne et vinification.
Jeux ludique.
7,00€ / personne -10% sur tous les vins.   .

Château de Salles Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 42 69 93 

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English : Portes ouvertes et Happy Hours au Château de Salles

L’événement Portes ouvertes et Happy Hours au Château de Salles Feugarolles a été mis à jour le 2026-06-28 par OT de l’Albret

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