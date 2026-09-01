Portes ouvertes et visites guidées aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Portes ouvertes et visites guidées aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo vous invite à découvrir les lieux de conservation de la mémoire de notre territoire.

.

Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives-romans@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine

%C0 To mark European Heritage Days, the Archives & Heritage Department of Valence Romans Agglo invites you to discover the places that preserve the history of our region.

L’événement Portes ouvertes et visites guidées aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme