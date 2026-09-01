Portes ouvertes et visites guidées aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine Archives et Patrimoine Romans-sur-Isère
samedi 19 septembre 2026 · Archives et Patrimoine · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Portes ouvertes et visites guidées aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine
Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le service Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo vous invite à découvrir les lieux de conservation de la mémoire de notre territoire.
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Archives et Patrimoine 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 89 archives-romans@valenceromansagglo.fr
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English : Portes ouvertes aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine
%C0 To mark European Heritage Days, the Archives & Heritage Department of Valence Romans Agglo invites you to discover the places that preserve the history of our region.
L’événement Portes ouvertes et visites guidées aux Archives de Romans Journées Européennes du Patrimoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-31 par Valence Romans Tourisme
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