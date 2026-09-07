AGENDA · Concarneau
Portes Ouvertes Konk Ar Lab, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau
mercredi 23 septembre 2026 · KAL - Konk Ar Lab · Concarneau
Informations pratiques
Portes Ouvertes Konk Ar Lab Mercredi 23 septembre, 14h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T14:00:00+02:00 – 2026-09-23T19:00:00+02:00
KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Vous avez envie de découvrir nos locaux et nos équipements, alors ne manquez pas cette occasion pour profiter d’une visite guidée ! Konk Ar Lab
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