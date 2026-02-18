Portes Ouvertes La Patafiole Cave La Patafiole Pont-de-Barret

Portes Ouvertes La Patafiole

Cave La Patafiole 3 place Louis Chancel Pont-de-Barret Drôme

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-24 20:00:00

2026-05-23

Préparez vos papilles et votre curiosité !

Le temps d’une week-end, nous vous invitons à célébrer le vin et ceux qui le font vivre.

English :

Get your taste buds and your curiosity ready!

For one weekend, we invite you to celebrate wine and those who bring it to life.

