Portes Ouvertes La Patafiole Cave La Patafiole Pont-de-Barret

Cave La Patafiole 3 place Louis Chancel Pont-de-Barret Drôme
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-24 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Préparez vos papilles et votre curiosité !
Le temps d’une week-end, nous vous invitons à célébrer le vin et ceux qui le font vivre.
Cave La Patafiole 3 place Louis Chancel Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 07 86
English :
Get your taste buds and your curiosity ready!
For one weekend, we invite you to celebrate wine and those who bring it to life.
L’événement Portes Ouvertes La Patafiole Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux