Pont-de-Barret

Vide greniers

Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15 2026-09-27

Pour vendre ou pour acheter, vous êtes les bienvenus aux vide-greniers de la Fontaine Minérale.

Venez dénicher des trésors et vous balader de 10H à 17H

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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70 contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Whether you want to buy or sell, you’re more than welcome at the Fontaine Minérale garage sale.

Come and find treasures and stroll around from 10am to 5pm

L’événement Vide greniers Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux