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Vide greniers Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret

Vide greniers Restaurant La Fontaine Minérale Pont-de-Barret samedi 15 août 2026.

Lieu : Restaurant La Fontaine Minérale

Adresse : 1210 route de Crest

Ville : 26160 Pont-de-Barret

Département : Drôme

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pont-de-Barret

Vide greniers

Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15 2026-09-27

Pour vendre ou pour acheter, vous êtes les bienvenus aux vide-greniers de la Fontaine Minérale.
Venez dénicher des trésors et vous balader de 10H à 17H
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Restaurant La Fontaine Minérale 1210 route de Crest Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 15 70  contact@lafontaineminerale.fr

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English :

Whether you want to buy or sell, you’re more than welcome at the Fontaine Minérale garage sale.
Come and find treasures and stroll around from 10am to 5pm

L’événement Vide greniers Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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