AGENDA · Arles
Portes ouvertes : l’église d’Albaron, église d’Albaron, Arles
samedi 19 septembre 2026 · église d'Albaron · Arles
Informations pratiques
Portes ouvertes : l’église d’Albaron 19 et 20 septembre église d’Albaron Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découvrez l’église d’Albaron en Camargue.
église d’Albaron Albaron, 13123 Arles Arles 13123 Albaron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez l’église d’Albaron en Camargue.
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