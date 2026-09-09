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Portes ouvertes : l’église d’Albaron, église d’Albaron, Arles

samedi 19 septembre 2026 · église d'Albaron · Arles

Portes ouvertes : l’église d’Albaron, église d’Albaron, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église d'Albaron
Adresse
Albaron, 13123 Arles
Ville
13123 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes : l’église d’Albaron 19 et 20 septembre église d’Albaron Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’église d’Albaron en Camargue.

église d’Albaron Albaron, 13123 Arles Arles 13123 Albaron Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrez l’église d’Albaron en Camargue.

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