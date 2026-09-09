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Portes ouvertes : L’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Arles

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Julien · Arles

Portes ouvertes : L’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Julien
Adresse
34 Rue du Quatre Septembre, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes : L’église Saint-Julien 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez cette église du XIIe puis du XVIIe siècle, dont l’histoire mouvementée est souvent méconnue. Evénement cette année, deux tableaux monumentaux d’Antoine Raspal seront pésentés au public après leur restauration.

Église Saint-Julien 34 Rue du Quatre Septembre, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://paroisse-catholique-arles.fr/eglises
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