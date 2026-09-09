Portes ouvertes : L’église Saint-Julien, Église Saint-Julien, Arles

Informations pratiques

Portes ouvertes : L’église Saint-Julien 19 et 20 septembre Église Saint-Julien Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez cette église du XIIe puis du XVIIe siècle, dont l’histoire mouvementée est souvent méconnue. Evénement cette année, deux tableaux monumentaux d’Antoine Raspal seront pésentés au public après leur restauration.

Église Saint-Julien 34 Rue du Quatre Septembre, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://paroisse-catholique-arles.fr/eglises

Journées européennes du patrimoine 2023

C.Gasc-Ville d’Arles