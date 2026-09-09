Portes ouvertes : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille, Église Saint-Pierre de Trinquetaille, Arles

Informations pratiques

Portes ouvertes : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre de Trinquetaille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise du XXe siècle entièrement pensé par Pierre Vago au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Église Saint-Pierre de Trinquetaille Place Saint-Pierre, 13200 Arles, France Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490960738 https://paroisses-aixarles.fr/arles/les-eglises

Eglise du XXe siècle entièrement pensé par Pierre Vago au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

ville d’Arles