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Portes ouvertes : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille, Église Saint-Pierre de Trinquetaille, Arles

dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre de Trinquetaille · Arles

Portes ouvertes : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille, Église Saint-Pierre de Trinquetaille, Arles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Pierre de Trinquetaille
Adresse
Place Saint-Pierre, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Portes ouvertes : l’église Saint-Pierre de Trinquetaille Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre de Trinquetaille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise du XXe siècle entièrement pensé par Pierre Vago au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

Église Saint-Pierre de Trinquetaille Place Saint-Pierre, 13200 Arles, France Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490960738 https://paroisses-aixarles.fr/arles/les-eglises
Eglise du XXe siècle entièrement pensé par Pierre Vago au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

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