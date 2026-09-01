AGENDA · Chanaleilles
Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien Chanaleilles
dimanche 13 septembre 2026 · Chanaleilles
Informations pratiques
Chanaleilles
Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien
Chazeaux Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Portes ouvertes de la ferme Les Fromages d’Adrien .
.
Chazeaux Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 25 02 56 lesfromagesdadrien43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open House at Les Fromages d’Adrien Farm.
L’événement Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien Chanaleilles a été mis à jour le 2026-08-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Chanaleilles (Haute-Loire)
- Exposition : « Voyage au cœur des prairies naturelles du Massif central », Domaine du Sauvage, Chanaleilles 18 septembre 2026
- Visite guidée « Secrets de pierres et de charpentes : la Ferme du Sauvage se raconte », Domaine du Sauvage, Chanaleilles 19 septembre 2026
- Visite guidée : « Goûter le paysage : à la découverte des prairies du domaine du Sauvage, entre pastoralisme et botanique gourmande », Domaine du Sauvage, Chanaleilles 19 septembre 2026