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AGENDA · Chanaleilles

Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien Chanaleilles

dimanche 13 septembre 2026 · Chanaleilles

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Chazeaux
Ville
43170 Chanaleilles
Département
Haute-Loire
Tarif

Chanaleilles

Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien

Chazeaux Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Portes ouvertes de la ferme Les Fromages d’Adrien .
  .

Chazeaux Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 25 02 56  lesfromagesdadrien43@gmail.com

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English :

Open House at Les Fromages d’Adrien Farm.

L’événement Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien Chanaleilles a été mis à jour le 2026-08-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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