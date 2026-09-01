Informations pratiques

Chanaleilles

Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien

Chazeaux Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Portes ouvertes de la ferme Les Fromages d’Adrien .

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Chazeaux Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 25 02 56 lesfromagesdadrien43@gmail.com

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English :

Open House at Les Fromages d’Adrien Farm.

L’événement Portes ouvertes Les Fromages d’Adrien Chanaleilles a été mis à jour le 2026-08-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier