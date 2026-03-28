AGENDA · Saint-Auvent
Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent Saint-Auvent
mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Auvent
Informations pratiques
Saint-Auvent
Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent
LAEP Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 09:00:00
fin : 2026-10-07 12:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Venez en famille découvrir un espace chaleureux et spécialement conçu pour les jeunes enfants ! .
LAEP Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75 enfance@ouestlimousin.com
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English : Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent
L’événement Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Ouest Limousin
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