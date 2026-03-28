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Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent Saint-Auvent

mercredi 7 octobre 2026 · Saint-Auvent

Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent Saint-Auvent

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
LAEP
Ville
87310 Saint-Auvent
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Auvent

Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent

LAEP Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 09:00:00
fin : 2026-10-07 12:00:00

Date(s) :
2026-10-07

Venez en famille découvrir un espace chaleureux et spécialement conçu pour les jeunes enfants !   .

LAEP Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 33 00 75  enfance@ouestlimousin.com

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English : Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent

L’événement Portes ouvertes lieu d’accueil enfant parent Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Ouest Limousin

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