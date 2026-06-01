Spectacle de danse de fin d’année Gymnase Saint-Auvent
Spectacle de danse de fin d’année Gymnase Saint-Auvent samedi 27 juin 2026.
Saint-Auvent
Spectacle de danse de fin d’année
Gymnase Allée du Château Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Embarquez pour un voyage dansé autour du monde Irlande, Afrique du Nord, Amérique du Sud. Au programme free modern style, Line dance et country sur les chorégraphies de Lily’s Art ! Joie, fête et complicité sont au rendez-vous ! .
Gymnase Allée du Château Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 46 50
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English : Spectacle de danse de fin d’année
L’événement Spectacle de danse de fin d’année Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin
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