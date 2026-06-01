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Spectacle de danse de fin d’année Gymnase Saint-Auvent

Spectacle de danse de fin d’année Gymnase Saint-Auvent

Spectacle de danse de fin d’année Gymnase Saint-Auvent samedi 27 juin 2026.

Lieu : Gymnase

Adresse : Allée du Château

Ville : 87310 Saint-Auvent

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Auvent

Spectacle de danse de fin d’année

Gymnase Allée du Château Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

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Gymnase Allée du Château Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 46 50 

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English : Spectacle de danse de fin d’année

L’événement Spectacle de danse de fin d’année Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin

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