Spectacle de danse de fin d’année Gymnase Saint-Auvent

Saint-Auvent

Spectacle de danse de fin d’année

Gymnase Allée du Château Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Embarquez pour un voyage dansé autour du monde Irlande, Afrique du Nord, Amérique du Sud. Au programme free modern style, Line dance et country sur les chorégraphies de Lily’s Art ! Joie, fête et complicité sont au rendez-vous ! .

Gymnase Allée du Château Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 66 46 50

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English : Spectacle de danse de fin d’année

L’événement Spectacle de danse de fin d’année Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin