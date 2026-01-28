Observation des oiseaux d’eau sur l’étang de la Pouge Saint-Auvent
Observatoire Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28 2026-05-23 2026-10-31
Venez observez, découvrir les oiseaux d’eau, ils n’auront plus de secret pour vous. .
Observatoire Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 20 23 limousin@lpo.fr
English : Observation des oiseaux d’eau sur l’étang de la Pouge
