Assemblée générale l’Auventine L’Auventine Saint-Auvent
Assemblée générale l’Auventine L’Auventine Saint-Auvent vendredi 12 juin 2026.
Saint-Auvent
Assemblée générale l’Auventine
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
A l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’assciation l’Auventine l’épicerie participative bilan annuel, reconstitution du CA, points divers et projets. Venez échanger avec eux ! .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com
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English : Assemblée générale l’Auventine
L’événement Assemblée générale l’Auventine Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Ouest Limousin
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