Assemblée générale l’Auventine L’Auventine Saint-Auvent

Saint-Auvent

Assemblée générale l’Auventine

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

A l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’assciation l’Auventine l’épicerie participative bilan annuel, reconstitution du CA, points divers et projets. Venez échanger avec eux ! .

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

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English : Assemblée générale l’Auventine

L’événement Assemblée générale l’Auventine Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Ouest Limousin