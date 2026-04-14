A la découverte des milieux naturels autour de l’étang de la Pouge (87), Etang de la Pouge, Saint-Auvent

A la découverte des milieux naturels autour de l’étang de la Pouge (87) Mercredi 29 juillet, 09h00 Etang de la Pouge Haute-Vienne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T09:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T09:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Saint-Auvent (87)

29 juillet 2026 / 09h – 12h

Au cœur du paysage bocager du Parc naturel régional Périgord Limousin, venez découvrir la flore de l’étang de la Pouge, au cours d’une balade botanique sur un parcours de 5 km. Ce plan d’eau d’une trentaine d’hectares, protégé et figurant parmi le réseau de sites Natura 2000 et les Espaces naturels sensibles de Haute-Vienne, abrite une biodiversité remarquable. Guidés par une botaniste du CBN, vous aurez ainsi l’opportunité d’observer, au cours de cette balade gratuite, le patrimoine végétal de milieux humides diversifiés : herbiers aquatiques, petites mares, gazons amphibies, aulnaie-frênaie, prairies humides, mégaphorbiaies…

Sortie proposée en collaboration avec le département de la Haute-Vienne et le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne.

Durée : 3h

Public : tout public – 20 personnes maximum

RDV : parking de l’étang de la Pouge à 9h. Voir localisation : https://maps. app.goo.gl/ZfKueD2BN4EUVgAV8

Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Tarifs : gratuit.

Infos: nathalie.maillet@cbnmc.fr ou 05 19 03 21 99

RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 27/07 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda

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Une découverte du patrimoine végétal des milieux humides diversifiés de l’Etang de la Pouge.

L.CHABROL/CBNMC