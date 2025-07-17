Après-midi jeux et gourmandises Ferme Les P’tites mains pour demain Saint-Auvent

Saint-Auvent

Après-midi jeux et gourmandises

Ferme Les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez passez une délicieuse après-midi en famille à la ferme les P’tites Mains pour Demain avec Sabrina de Oika Oika et les bénévoles de Lez’Arts au champs en dégustant des friandises et en jouant ! .

Ferme Les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com

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English : Après-midi jeux et gourmandises

L’événement Après-midi jeux et gourmandises Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin