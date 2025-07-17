Après-midi jeux et gourmandises Ferme Les P’tites mains pour demain Saint-Auvent
Après-midi jeux et gourmandises Ferme Les P’tites mains pour demain Saint-Auvent dimanche 14 juin 2026.
Saint-Auvent
Après-midi jeux et gourmandises
Ferme Les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez passez une délicieuse après-midi en famille à la ferme les P’tites Mains pour Demain avec Sabrina de Oika Oika et les bénévoles de Lez’Arts au champs en dégustant des friandises et en jouant ! .
Ferme Les P’tites mains pour demain Chez Moutaud Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 94 17 93 sandra.leboutet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux et gourmandises
L’événement Après-midi jeux et gourmandises Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Ouest Limousin
À voir aussi à Saint-Auvent (Haute-Vienne)
- Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent 23 mai 2026
- Soirée jeux de société à L’Auventine L’Auventine Saint-Auvent 29 mai 2026
- Vis ma vie de spécialiste des zones humides Saint-Auvent 30 mai 2026
- Atelier coup de pouce paperasse Epicerie participative L’Auventine Saint-Auvent 4 juin 2026
- Matinée à la ferme Les P’tites Mains pour Demain Ferme Les P’tites Mains pour Demain Saint-Auvent 6 juin 2026