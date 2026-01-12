Soirée jeux de société à L’Auventine L’Auventine Saint-Auvent
Soirée jeux de société à L’Auventine L’Auventine Saint-Auvent samedi 31 janvier 2026.
Soirée jeux de société à L’Auventine
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Emmenez votre jeu, ou venez en découvrir d’autres pendant une soirée amusante et conviviale. .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société à L’Auventine
L’événement Soirée jeux de société à L’Auventine Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Ouest Limousin