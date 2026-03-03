Vis ma vie de spécialiste des zones humides Saint-Auvent

Vis ma vie de spécialiste des zones humides

Chez Moutaud Saint-Auvent Haute-Vienne

Plongez dans la vie d’une spécialiste des zones humides une immersion aux côtés d’une chargée de mission qui dévoile son métier. De la caractérisation du milieu à la cartographie, du diagnostic au plan de gestion simplifié, découvrez comment se construit la préservation d’une zone humide.

Prévoir une tenue adaptée à la météo, des bottes ou chaussures de randonnée et pantalon.

Rens. et inscription auprès du Parc 05 53 55 36 00

Animé par le Parc.

Gratuit sur inscription avant le 27/05/26 .

English : Vis ma vie de spécialiste des zones humides

Immerse yourself in the life of a wetlands specialist: an immersion alongside a project manager who reveals her job. From environmental characterization to mapping, from diagnosis to simplified management plan, discover how wetlands are preserved.

