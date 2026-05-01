Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent

Saint-Auvent

Cuisinons ensemble

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Venez partager un moment convivial autour de vos meilleurs recettes avec Annie. Le théme de ce mois-ci l’île flotante. .

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

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English : Cuisinons ensemble

L’événement Cuisinons ensemble Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin