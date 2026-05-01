Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent
Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent samedi 23 mai 2026.
Saint-Auvent
Cuisinons ensemble
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Venez partager un moment convivial autour de vos meilleurs recettes avec Annie. Le théme de ce mois-ci l’île flotante. .
L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com
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English : Cuisinons ensemble
L’événement Cuisinons ensemble Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin
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