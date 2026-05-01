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Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent

Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent

Cuisinons ensemble L’Auventine Saint-Auvent samedi 23 mai 2026.

Lieu : L'Auventine

Adresse : 3 Place de l'Église

Ville : 87310 Saint-Auvent

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Auvent

Cuisinons ensemble

L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 12:00:00

Date(s) :
2026-05-23

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L’Auventine 3 Place de l’Église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   lauventine87@gmail.com

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English : Cuisinons ensemble

L’événement Cuisinons ensemble Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Ouest Limousin

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