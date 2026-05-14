Saint-Auvent

14ème Randonnée gourmande

Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Pour la 14ème année consécutive, le Comité des fêtes de Saint Auvent organise sa traditionnelle randonnée gourmande d’environ 6km à partir de 17h30 (prévoir lampe). Cette balade semi nocturne avec 5 étapes gourmandes (prévoir assiettes et couverts) sera suivie d’animations, bal avec l’orchestre Mi Camioneta puis à 23h30 ce sera au tour du feu de la Saint Jean. Une belle soirée estivale en plein cœur de la nature ! .

Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 66 51 60

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English : 14ème Randonnée gourmande

L’événement 14ème Randonnée gourmande Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Ouest Limousin