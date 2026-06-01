Initiation à la botanique Rendez-vous à l’auventine Saint-Auvent

Saint-Auvent

Initiation à la botanique

Rendez-vous à l’auventine 3 place de l’église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 11:00:00

Date(s) :

2026-06-13

A l’extérieur, venez observer les différents types de fleurs avec Mai. .

Rendez-vous à l’auventine 3 place de l’église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lauventine87@gmail.com

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English : Initiation à la botanique

L’événement Initiation à la botanique Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Ouest Limousin