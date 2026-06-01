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Initiation à la botanique Rendez-vous à l’auventine Saint-Auvent

Initiation à la botanique Rendez-vous à l’auventine Saint-Auvent

Initiation à la botanique Rendez-vous à l’auventine Saint-Auvent samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rendez-vous à l'auventine

Adresse : 3 place de l'église

Ville : 87310 Saint-Auvent

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Auvent

Initiation à la botanique

Rendez-vous à l’auventine 3 place de l’église Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 11:00:00

Date(s) :
2026-06-13

A l’extérieur, venez observer les différents types de fleurs avec Mai.   .

Rendez-vous à l’auventine 3 place de l’église Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   lauventine87@gmail.com

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English : Initiation à la botanique

L’événement Initiation à la botanique Saint-Auvent a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Ouest Limousin

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