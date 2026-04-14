Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille Maison de l’enfance Ménigoute

Ménigoute

Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille

Maison de l’enfance 6B Rue de Coutières Ménigoute Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Retrouvons-nous à Ménigoute à l’occasion des portes-ouvertes de la Maison de l’enfance et de la famille où de nombreuses surprises vous attendent.

-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans

-Sur inscription .

Maison de l’enfance 6B Rue de Coutières Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr

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English : Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille

L’événement Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine