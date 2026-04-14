Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille Maison de l’enfance Ménigoute
Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille Maison de l’enfance Ménigoute samedi 30 mai 2026.
Ménigoute
Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille
Maison de l’enfance 6B Rue de Coutières Ménigoute Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Retrouvons-nous à Ménigoute à l’occasion des portes-ouvertes de la Maison de l’enfance et de la famille où de nombreuses surprises vous attendent.
-À destination des parents, futurs parents, grands-parents et des enfants de 0 à 6 ans
-Sur inscription .
Maison de l’enfance 6B Rue de Coutières Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 00 61 01 parentalite@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille
L’événement Portes ouvertes Maison de l’enfance et de la famille Ménigoute a été mis à jour le 2026-04-14 par CC Parthenay Gâtine
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