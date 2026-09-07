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Portes ouvertes, Maison des Abeilles, Olivet

samedi 3 octobre 2026 · Maison des Abeilles · Olivet

Portes ouvertes, Maison des Abeilles, Olivet

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Maison des Abeilles
Adresse
313 rue de Lorette 45160 Olivet
Ville
45160 Olivet
Département
Loiret
Tarif
Entrée libre

Portes ouvertes Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Maison des Abeilles Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

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Présentation du rucher école, présentation de la Ruche Pédagogique interactive, vente de miels Abeilles formations

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