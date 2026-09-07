AGENDA · Olivet
Portes ouvertes, Maison des Abeilles, Olivet
samedi 3 octobre 2026 · Maison des Abeilles · Olivet
Informations pratiques
Portes ouvertes Samedi 3 octobre, 10h00, 14h00 Maison des Abeilles Loiret
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Maison des Abeilles 313 rue de Lorette 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « labeilleolivetaine@orange.fr »}]
Présentation du rucher école, présentation de la Ruche Pédagogique interactive, vente de miels Abeilles formations
DR
À voir aussi à Olivet (Loiret)
- Diorama Olivet en briques, Bibliothèque municipale, Olivet 19 septembre 2026
- Jouer le patrimoine, Bibliothèque municipale, Olivet 19 septembre 2026
- Exposition de sculptures et de fresques, Chapelle de Couasnon, Olivet 19 septembre 2026
- Après-midi jeux vidéo, Bibliothèque municipale, Olivet 19 septembre 2026