Serres

PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ

2 Route d’Arques Serres Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dégustations gratuites, vente au verre sur la terrasse, musique, bandas, restauration planches apéro, Tapas & Glace, balades à cheval/poney,

Activités ludiques

Ouverture de la terrasse à partir de 17h !

18h00 Randonnée viticole animée par une oenologue (environ 1h)

19h00 Planche de tapas et Bandas Les Baladins

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2 Route d’Arques Serres 11190 Aude Occitanie +33 6 47 28 44 39 contact@vignoble-nicolas-therez.fr

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English :

Free tastings, sales by the glass on the terrace, music, bandas, aperitif platters, Tapas & Glace, horse/pony rides,

Fun activities

Terrace opens at 5pm!

6:00 pm: Wine tour led by an oenologist (approx. 1 hour)

7:00 pm: Tapas platter and Bandas Les Baladins

L’événement PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres a été mis à jour le 2026-06-01 par