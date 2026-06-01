PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres
PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres vendredi 10 juillet 2026.
Serres
PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ
2 Route d’Arques Serres Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Dégustations gratuites, vente au verre sur la terrasse, musique, bandas, restauration planches apéro, Tapas & Glace, balades à cheval/poney,
Activités ludiques
Ouverture de la terrasse à partir de 17h !
18h00 Randonnée viticole animée par une oenologue (environ 1h)
19h00 Planche de tapas et Bandas Les Baladins
.
2 Route d’Arques Serres 11190 Aude Occitanie +33 6 47 28 44 39 contact@vignoble-nicolas-therez.fr
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English :
Free tastings, sales by the glass on the terrace, music, bandas, aperitif platters, Tapas & Glace, horse/pony rides,
Fun activities
Terrace opens at 5pm!
6:00 pm: Wine tour led by an oenologist (approx. 1 hour)
7:00 pm: Tapas platter and Bandas Les Baladins
L’événement PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres a été mis à jour le 2026-06-01 par
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