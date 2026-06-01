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PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres

PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres

PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 2 Route d'Arques

Ville : 11190 Serres

Département : Aude

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Serres

PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ

2 Route d’Arques Serres Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Dégustations gratuites, vente au verre sur la terrasse, musique, bandas, restauration planches apéro, Tapas & Glace, balades à cheval/poney,
Activités ludiques
9h Randonnée gourmande avec dégustations de vins et produits du terroir (10km, environ 3h) animée par une oenologue, participation 20€/pers. ou 30€/ couple
12h00 Planches tapas
17h30 Atelier vins et fromages 10€
19h00 Soirée moules frites
20h00 Karaoké acoustique
  .

2 Route d’Arques Serres 11190 Aude Occitanie +33 6 47 28 44 39  contact@vignoble-nicolas-therez.fr

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English :

Free tastings, sales by the glass on the terrace, music, bandas, aperitif platters, Tapas & Glace, horse/pony rides,
Fun activities
9am: Gourmet walk with wine and local produce tasting (10km, approx. 3h) led by an oenologist, participation: 20?/pers. or 30?/couple
12:00 pm: Tapas platters
5:30pm: Wine and cheese workshop: 10?
7:00 pm: Mussels and French fries evening
8:00 pm: Acoustic karaoke

L’événement PORTES OUVERTES VIGNOBLE NICOLAS THEREZ Serres a été mis à jour le 2026-06-01 par

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