Portrait à la chambre Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Portrait à la chambre

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Prenez la pose devant la chambre photographique de Sébastien Ouvry et repartez avec un portrait unique, réalisé selon des techniques inspirées des origines de la photographie.

Passionné par les procédés argentiques, Sébastien Ouvry travaille avec une imposante chambre photographique 20 × 25 cm. Négatif papier, tirage par contact, temps de pose et savoir-faire artisanal chaque image est réalisée avec soin et possède un caractère singulier que les procédés numériques ne peuvent reproduire.

Une occasion rare de découvrir la photographie autrement et de repartir avec un portrait hors du temps. .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Portrait à la chambre Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS