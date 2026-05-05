Portrait argentique à la Galerie de la Vallée de l’Oise, Galerie de la Vallée de l’Oise, Auvers-sur-Oise
Portrait argentique à la Galerie de la Vallée de l’Oise, Galerie de la Vallée de l’Oise, Auvers-sur-Oise samedi 6 juin 2026.
Portrait argentique à la Galerie de la Vallée de l’Oise Samedi 6 juin, 14h00 Galerie de la Vallée de l’Oise Val-d’Oise
Portrait sur papier argentique : 10 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
De 14h à 17h : À cette occasion, laissez-vous séduire par l’expérience unique d’un portrait argentique révélé sous vos yeux en quelques minutes grâce à Justine Montmarché et sa Streetbox caméra.
Portrait sur papier argentique : 10 €
L’accès au jardin et à l’exposition est gratuit et sans réservation.
Galerie de la Vallée de l’Oise 1 Rue François Mitterrand 95430 Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 95430 Val-d’Oise Île-de-France
Atelier portrait argentique
© Justine Montmarché
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