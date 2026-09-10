Portraits crachés, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
jeudi 5 novembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Portraits crachés Jeudi 5 novembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:30:00+01:00
Jeudi 5 novembre 18h
Mois du film documentaire
Réalisé par Perin K. Caspar – France – 2017 – 87 min
Fils aîné d’une fratrie de sept enfants, Perin Caspar nous plonge à l’intérieur de l’ambiance brouillonne et bordélique de l’appartement familial. Portraits qui s’entremêlent et nous amènent, touche après touche, à suivre le cheminement de ses inquiétudes.
Celles de ces vingt dernières années, quand le franc-parler de sa mère remet les événements dans l’ordre. Celles qui se conjuguent au présent, quand son frère Peter « erre dans les couloirs » et sa sœur Ludivine le dit « haut et fort ».
En présence du réalisateur et de Nicolas Potin.
Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Mois du film documentaire – EXplorations
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026