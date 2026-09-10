Portraits crachés, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Portraits crachés Jeudi 5 novembre, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:30:00+01:00

Fin : 2026-11-05T18:00:00+01:00 – 2026-11-05T19:30:00+01:00

Jeudi 5 novembre 18h

Mois du film documentaire

Réalisé par Perin K. Caspar – France – 2017 – 87 min

Fils aîné d’une fratrie de sept enfants, Perin Caspar nous plonge à l’intérieur de l’ambiance brouillonne et bordélique de l’appartement familial. Portraits qui s’entremêlent et nous amènent, touche après touche, à suivre le cheminement de ses inquiétudes.

Celles de ces vingt dernières années, quand le franc-parler de sa mère remet les événements dans l’ordre. Celles qui se conjuguent au présent, quand son frère Peter « erre dans les couloirs » et sa sœur Ludivine le dit « haut et fort ».

En présence du réalisateur et de Nicolas Potin.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau –1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Mois du film documentaire – EXplorations