Portraits ! Visages de puydômois dans les collections photographiques des Archives du Puy-de-Dôme, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Portraits ! Visages de puydômois dans les collections photographiques des Archives du Puy-de-Dôme 19 septembre 2026 – 3 septembre 2027 Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-03T10:00:00+02:00 – 2027-09-03T18:00:00+02:00

Portraits !

Qu’ils posent devant leurs outils de travail ou leur maison, en famille, en studio, en vacances, de face, de près, de profil… les visages des puydômois foisonnent dans les collections photographiques des Archives. À travers une sélection de portraits choisis, cette exposition raconte une histoire sensible des individus et des époques.

Cette exposition, présentée en plein air sur les grilles extérieures du bâtiment, ouvre le bal des manifestations organisées par les Archives départementales du Puy-de-Dôme pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie.

Inaugurée pour les Journées du Patrimoine 2026, elle sera visible jusqu’en septembre 2027.

2026-2027, une année ArchiPhotographique !

Les Archives départementales du Puy-de-Dôme conservent aujourd’hui près de 220 fonds et collections photographiques témoignant de l’histoire du territoire. Des débuts de la photographie à l’ère du numérique, ces collections rassemblent une grande variété de supports : daguerréotypes, plaques de verre, tirages papier, supports souples ou encore éditions de cartes postales, et certains fonds comptent jusqu’à 23 000 photographies, révélant l’ampleur et la richesse de ce patrimoine visuel !

Constitué grâce à plus de vingt-cinq ans de collecte active, cet ensemble exceptionnel réunit aussi bien des clichés amateurs que professionnels. Véritable mémoire du territoire, ils témoignent de la vie quotidienne des habitants du Puy-de-Dôme, des grands événements, ou de l’évolution des paysages et des villes.

Les Archives du Puy-de-Dôme mettent cette diversité et cette richesse à l’honneur entre septembre 2026 et 2027 dans le cadre des manifestations organisées pour le Bicentenaire de la Photographie.

Exposition, ateliers, conférences, animations pour le jeune public, les Archives départementales du Puy-de-Dôme feront vivre les 200 ans de la photographie à travers une programmation accessible à tous !

Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr

2026-2027, une année ArchiPhotographique !

© Arch. dép. Puy-de-Dôme, photo Robert Giffoni