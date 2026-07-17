Portraits ! Visages de puydômois dans les collections photographiques des Archives du Puy-de-Dôme, Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Puy-de-Dôme · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Portraits ! Visages de puydômois dans les collections photographiques des Archives du Puy-de-Dôme 19 et 20 septembre Archives départementales du Puy-de-Dôme Puy-de-Dôme
Gratuit, limité à 15 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Studio photo : venez vous faire tirer le portrait !
Seul ou en famille, venez vous faire tirer le portrait !
Après une découverte du patrimoine photographique des Archives et des techniques de cet art, un photographe professionnel vous propose de réaliser votre portrait devant un décor ancien.
2026-2027, une année ArchiPhotographique !
Les Archives départementales du Puy-de-Dôme conservent aujourd’hui près de 220 fonds et collections photographiques témoignant de l’histoire du territoire. Des débuts de la photographie à l’ère du numérique, ces collections rassemblent une grande variété de supports : daguerréotypes, plaques de verre, tirages papier, supports souples ou encore éditions de cartes postales, et certains fonds comptent jusqu’à 23 000 photographies, révélant l’ampleur et la richesse de ce patrimoine visuel !
Constitué grâce à plus de vingt-cinq ans de collecte active, cet ensemble exceptionnel réunit aussi bien des clichés amateurs que professionnels. Véritable mémoire du territoire, ils témoignent de la vie quotidienne des habitants du Puy-de-Dôme, des grands événements, ou de l’évolution des paysages et des villes.
Les Archives du Puy-de-Dôme mettent cette diversité et cette richesse à l’honneur entre septembre 2026 et 2027 dans le cadre des manifestations organisées pour le bicentenaire de la photographie.
Archives départementales du Puy-de-Dôme 75 rue de Neyrat, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes https://www.archivesdepartementales.puy-de-dome.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 23 45 80 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@puy-de-dome.fr »}]
Studio photo : venez vous faire tirer le portrait !
© Arch. dép. Puy-de-Dôme, photo Gouttefangeas
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