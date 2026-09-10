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AGENDA · Luxeuil-les-Bains

Pot d’accueil Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

lundi 21 septembre 2026 · Espace Frichet · Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Espace Frichet
Adresse
1 avenue des Thermes
Ville
70300 Luxeuil-les-Bains
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Pot d’accueil

Espace Frichet 1 avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-21 16:00:00
fin : 2026-11-09 17:30:00

Date(s) :
2026-09-21 2026-09-28 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26 2026-11-02 2026-11-09 2026-11-16

Pot d’accueil tous les lundis (sauf jours fériés lundi de Pâques, lundi de pentecôte), à l’Espace Frichet à 16h.
Découvrez les bons plans du moment, nos conseils et nos idées de sorties pour votre séjour, en compagnie de notre équipe.   .

Espace Frichet 1 avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41  tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

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English : Pot d’accueil

L’événement Pot d’accueil Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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