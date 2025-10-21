Poterie du Néolithique Musée de Bretagne Rennes 21 octobre 2025 – 23 avril 2026 Ille-et-Vilaine

Payant

C’était quoi la vaisselle au temps de la Préhistoire ? Après avoir observé des céramiques préhistoriques, réalise toi-même en atelier un récipient en argile puis décore-le à la manière des

Les enfants doivent apporter une boîte pour le transport de leur réalisation qu’ils feront sécher à la maison.

Réservation conseillée sur la billetterie en ligne. Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-21T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T12:30:00.000+02:00

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https://billetterie.leschampslibres.fr/fr-FR/billetterie

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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