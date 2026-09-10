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POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans) MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre

vendredi 13 novembre 2026 · MAISON DU POTIER · Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
MAISON DU POTIER
Adresse
2 Rue des Recoins
Ville
49270 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Montrevault-sur-Èvre

POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans)

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 09:30:00
fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :
2026-11-13

Pour découvrir le tournage de l’argile, durant 3 journées consécutives (à partir de 16 ans)
ÂGE A partir de 16 ans
DUREE 3 Jours
HORAIRES 9h30-12h30 et 13h30-17h30

NOMBRE DE PLACE 6 personnes maximum
TOUR POTIER 1 par personne
NOMBRE DE PIECES 8 pièces maximum

PROGRAMME
Pour les débutants
– Préparer sa terre.
– Travailler son centrage.
– Travailler la montée de terre.
-Passer l’estèque

Pour les confirmés
– Préparer sa terre.
– Débloquer ses gestes par des exercices de poids
ou de rapidité.
– Aborder le travail en série avec un dessin
technique et les outils adaptés.
-Possibilité de travailler sur la pose des anses,
emboîtements.

-Finition des pièces à la main ou par tournasage.
Les pièces du stage seront gardées, séchées, une partie cuite à 1000°.

TARIF 230 € (pièces biscuitées à 1000°)
ACOMPTE* (à la réservation) 115 €
*Acompte non remboursable. Stage non reportable.
MODES DE PAIEMENT CB, Chèque Bancaire, Espèces, ANCV   .

MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 70 90 21  maisondupotier49@gmail.com

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English :

Discover clay throwing, over 3 consecutive days (from age 16)

L’événement POTERIE | Stage de tournage 3 jours (à partir de 16 ans) Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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