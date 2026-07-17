Balade commentée des hameaux tuiliers et potier du Fuilet, La Maison du Potier, Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Balade commentée des hameaux tuiliers et potier du Fuilet Samedi 19 septembre, 10h30 La Maison du Potier Maine-et-Loire

Gratuit, places limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Balade commentée dans les hameaux tuiliers et potiers du Fuilet Jean François Nauleau, archéologue à l’inrap, vous aidera, au cours d’une balade commentée, à déchiffrer toutes les traces encore visibles de l’activité potière et tuilière des hameaux des recoins et de la rimonerie.

Vous découvrirez ainsi, d’anciens fours « debout » et « couché » et bien d’autres curiosités

Gratuit Places limitées à 20 personnes sur réservation, minimum : 5 pers. – Accessible pour les enfants à partir de 8 ans

La Maison du Potier 2 Rue des Recoins, 49270 Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 49270 Le Fuilet Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 70 90 21 https://www.maisondupotier.net/fr/ [{« type »: « email », « value »: « maisondupotier49@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241709021 »}] La Maison du Potier, située au Fuilet, est un lieu dédié à la découverte du patrimoine potier local. À travers des expositions, des démonstrations et des ateliers, elle met en valeur le savoir-faire des potiers qui ont façonné l’histoire de la commune. C’est un espace de rencontre, de transmission et de création, où petits et grands peuvent s’initier aux techniques de la poterie et découvrir un artisanat emblématique du territoire. Accès PMR et parking situés à proximité

Jean François Nauleau, archéologue à l’INRAP, vous fera replonger dans le passé à travers une balade. Vous découvrirez dans le hameau de la Rimonerie, une architecture spécifique, un ancien four ‘’…

Monsieur LEMAY