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AGENDA · Perpignan

POTICHE BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

lundi 18 janvier 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan

POTICHE BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Début
lundi 18 janvier 2027
Fin
lundi 18 janvier 2027
Heure de début
20:29:00
Lieu
Place Armand Lanoux
Adresse
Palais des Congrès
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
46 46 59 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

POTICHE BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 46 – 46 – 59

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-18 20:29:00
fin : 2027-01-18

Date(s) :
2027-01-18

Au Palais des Congrès, élégant mordant et terriblement vivant.
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Palais des Congr%E8s, %E9l%E9gant—biting and incredibly lively.

L’événement POTICHE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME

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