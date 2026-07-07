POTICHE BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

POTICHE BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 46 – 46 – 59

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-18 20:29:00

fin : 2027-01-18

Date(s) :

2027-01-18

Au Palais des Congrès, élégant mordant et terriblement vivant.

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Palais des Congr%E8s, %E9l%E9gant—biting and incredibly lively.

L’événement POTICHE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME