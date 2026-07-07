AGENDA · Perpignan
POTICHE BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan
lundi 18 janvier 2027 · Place Armand Lanoux · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
POTICHE BOITACLOUS
Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 46 – 46 – 59
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-18 20:29:00
fin : 2027-01-18
Date(s) :
2027-01-18
Au Palais des Congrès, élégant mordant et terriblement vivant.
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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Palais des Congr%E8s, %E9l%E9gant—biting and incredibly lively.
L’événement POTICHE BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME
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