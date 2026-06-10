Potiche Le Forum Le Mans
samedi 13 février 2027 · Le Forum · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Potiche
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 36 – 36 – 56 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Et si la Potiche prenait le pouvoir ? au Forum, au Mans !
Nommée au Molière de la meilleure comédie 2026 !
La comédie pétillante de Barillet et Grédy, POTICHE arrive en février 2027 au Forum du Centre des Expositions du Mans avec un casting cinq étoiles Clémentine Célarié, Philippe Lelièvre, Hugo Bardin sous les traits de Paloma, Jérôme Pouly, Benjamin Siksou et Alexie Ribes
Dans la ville tranquille de Sainte-Gudule, rien ne semble pouvoir troubler la vie bien rangée de la famille Pujol. Et pourtant… Quand Robert, patron austère d’une usine de parapluies, est victime d’un malaise, son épouse Suzanne se voit contrainte de reprendre les rênes de l’entreprise. Docile et dévouée, Suzanne se révèle finalement une cheffe d’entreprise brillante et inattendue !
Venez savourer cette comédie mordante et visionnaire des années 70, et gardez-vous des apparences le pouvoir ne se trouve pas toujours là où on l’imagine, et chacun de nous recèle d’incroyables ressources.
RDV le 13 février 2027 à 20h30 au Forum. .
Le Forum 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
What if %AB Potiche took power? %BB at the Forum in Le Mans!
L’événement Potiche Le Mans a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Le Mans
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