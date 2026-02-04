Potions et suppositoires en flûte majeur, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes

Potions et suppositoires en flûte majeur Samedi 23 mai, 20h30, 21h15, 22h00 Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Aube

Selon la jauge.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:15:00+02:00

Les classes de théâtre et de flûte traversière du Conservatoire Marcel Landowski s’associent pour mettre en lumières deux extraits des « Galéniennes – Fantaisies rimées en marge du codex suivies de quelques autres poèmes » de L.-G. Toraude, un traité de pharmacie galénique mis en vers et publié en 1919.

Sous la direction de Stéphanie Melet et Camille Bernaudat et classe de flûte traversière d’Emmanuelle Sottas

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte 31 Quai des Comtes de Champagne, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325425287 https://www.musees-troyes.com/apothicairerie L’Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte, considérée comme l’une des plus belles de France, est restée telle qu’elle fut installée au début du XVIIIe siècle . La pièce est tapissée de 319 silènes (boîtes d’apothicaire) cylindriques ou rectangulaires en bois peint où étaient conservés les produits pharmaceutiques bruts. Ce sont de véritables objets d’art pour lesquels l’artisan a donné libre cours à son inspiration dans l’esprit humoristique du XVIIIe siècle. Certaines représentent la substance renfermée, d’autres sont décorées d’animaux, d’images allégoriques ou symboliques. Une grande partie des décors est issue du livre de Pierre Pomet, “Histoire générale des drogues” édité à Paris en 1695. L’apothicairerie abrite également une importante collection de mortiers en bronze des XVIe et XVIIe siècles, de nombreux objets en étain, dont une grande fontaine à thériaque du XVIIe siècle (préparation considérée comme la panacée). L’ancien laboratoire voisin présente la collection de Jean-Marie Denis (faïences pharmaceutiques issues de grands centres européens : Italie, Espagne, Hollande…) et des objets d’art dont certains proviennent de la chapelle (reliquaires). L’entrée dans l’Apothicairerie se fait toujours par la porte historique, directement depuis un grand hall d’accueil, commun avec la Cité du vitrail.

Les classes de théâtre et de flûte traversière du Conservatoire Marcel Landowski s’associent pour mettre en lumières deux extraits des « Galéniennes – Fantaisies rimées en marge du codex suivies de »…

©Carole Bell