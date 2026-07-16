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Poucette – Théâtre Les Arts – Cluny (71), Théâtre Les Arts, Cluny

mardi 19 janvier 2027 · Théâtre Les Arts · Cluny

Poucette – Théâtre Les Arts – Cluny (71), Théâtre Les Arts, Cluny

Informations pratiques

Début
mardi 19 janvier 2027
Fin
mardi 19 janvier 2027
Lieu
Théâtre Les Arts
Adresse
71250 CLUNY
Ville
71250 Cluny
Département
Saône-et-Loire

Poucette – Théâtre Les Arts – Cluny (71) Mardi 19 janvier 2027, 10h30, 14h30 Théâtre Les Arts Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-19T10:30:00+01:00 – 2027-01-19T11:30:00+01:00
Fin : 2027-01-19T14:30:00+01:00 – 2027-01-19T15:30:00+01:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Théâtre Les Arts 71250 CLUNY Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans

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