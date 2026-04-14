Poucette – Train Théâtre / Hors les Murs – Loriol-sur-Drôme (26), Salle des fêtes, Loriol-sur-Drôme

Poucette – Train Théâtre / Hors les Murs – Loriol-sur-Drôme (26) Jeudi 30 avril, 15h00 Salle des fêtes Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T15:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:00:00+02:00

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la musique expriment toute leur puissance narrative.

Salle des fêtes Place du Champ de Mars, 26270 Loriol-sur-Drôme Loriol-sur-Drôme 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Poucette – Dessin en sable et musique en direct pour enfants de 3 à 12 ans