Poucette – Une odyssée miniature, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes
Poucette – Une odyssée miniature, Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, Nantes mercredi 22 avril 2026.
Poucette – Une odyssée miniature 22 – 25 avril Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique
7,50 € / 10,50 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T11:00:00+02:00 – 2026-04-22T11:45:00+02:00
Fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:45:00+02:00
Marionnettes – visuel – poésie
C’est l’histoire d’une petite fille pas comme les autres.
Aussi grande qu’une fraise, aussi petite qu’un doigt.
Elle s’appelle Poucette.
Mais ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas rêver à de grandes aventures !
Suivez Poucette dans son odyssée miniature au cœur de la nature…
Une pièce de la Compagnie Heureux les Fêlés
Mise en scène et interprétée par Lucile Bariou
Durée : 45 min.
Jeune public à partir de 3 ans
Représentations du 22 au 25 avril 2026 à 11h et à 15h
Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme 8 Rue Félibien, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.laruchenantes.fr »}]
Marionnettes – visuel – poésie « la ruche »
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