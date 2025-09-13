Poulenc, la voix humaine Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement
dimanche 22 novembre 2026 · Abbaye Saint-Victor · Marseille 7e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 7e Arrondissement
Poulenc, la voix humaine
Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 17h. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 17:00:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
En clôture de la 3e édition du Festival Voix des Suds une œuvre composée en 1958 par Francis Poulenc sur un monologue de Jean Cocteau, La voix humaine.
Cette œuvre intense par la fusion communielle du texte et de la musique focalise l’attention du spectateur sur le drame de la rupture, la torture de cette femme délaissée, blessée, terrassée par le mal d’amour qui la ronge.
L’amitié sincère qui liait Poulenc à Cocteau se terminera à leur disparition en 1963. Par un curieux mystère, ce n’est qu’au bout de quarante ans d’amitié que j’ai collaboré avec Cocteau. Je pense qu’il me fallait beaucoup d’expérience pour respecter la parfaite construction de la Voix Humaine qui doit être, musicalement, le contraire d’une improvisation. Ainsi par ces mots le compositeur revenait sur son travail avec le poète.
Un spectacle musical et dansé.
Soprano: Luisa Trejos
Directeur: Rafael Lamas Domenech Orchestre de chambre Rives Méditerranéennes
Danse: Vito Giotta Compagnie Lab_Otilar
Mise en scène: Juan Manuel Orfini et Daniel Gonzalès Herrerias. .
Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com
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English :
To close out the 3rd edition of the Voix des Suds Festival: a work composed in 1958 by Francis Poulenc based on a monologue by Jean Cocteau, *La voix humaine*.
L’événement Poulenc, la voix humaine Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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