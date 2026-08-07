POUR BRITNEY THEATRE DU PAVE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

POUR BRITNEY

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:30:00

fin : 2026-11-05

Date(s) :

2026-11-03

Pour Britney est un roman essai-ovni de l’autrice Louise Chennevière.

Ce que je vois quand je regarde la photo de cette petite fille à l’aube de ce siècle nouveau, c’est qu’elle ne sait rien encore de ce que le monde va lui apprendre, et qu’être une petite fille est pour elle une joie parce que ça veut dire pourvoir devenir Britney Spears et que Britney Spears pour elle alors, c’est chanter et danser, c’est être dans son corps, sans crainte et sans distance, se sentir très vivante, c’est se tenir, loin, très loin de la peur mais.

Avec ce roman-essai-ovni, l’autrice détricote l’histoire de cette figure emblématique de la pop culture, et dit, simplement et justement ce que ce parcours raconte d’intime et de politique. Cette trajectoire ultra médiatisée, montre en x1000 ce que la société fait aux petites filles, aux adolescentes, aux femmes, ce qu’elle attend d’elles, l’idéal inaccessible qui leur, qui nous, est crée. Et comment on vit avec ça.

Louise Chennevière a écrit ce livre en deux semaines, je l’ai lu d’une traite et c’est comme ça que je vais essayer de le dire. Il faut qu’il sorte, il faut le laisser jaillir. C’est un texte important qui m’a fait du mal, puis du bien, qui m’a aidé à comprendre. Il faut emprunter, je crois, ensemble, ces chemins-là le médiatique, la pop-culture, la domination, le regard, l’enfance, l’intime. 8 .

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie contact@theatredupave.org

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English :

*Pour Britney* is an unconventional novel-essay by author Louise Chennevière.

L’événement POUR BRITNEY Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE