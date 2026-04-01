Amiens

Pour les 0-3 ans La Métro’ à hauteur d’ailes

23 place Notre-Dame Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22 2026-06-03 2026-08-03 2026-08-24

Visite sensorielle

En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe, le toucher et la vue.

Visite sensorielle

En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe, le toucher et la vue. .

23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com

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English :

Sensory tour

By taking the point of view of an animal, toddlers explore the landscapes of the Metropolis through their senses: hearing, touch and sight.

L’événement Pour les 0-3 ans La Métro’ à hauteur d’ailes Amiens a été mis à jour le 2025-06-07 par OT D’AMIENS