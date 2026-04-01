Pour les 0-3 ans La Métro’ à hauteur d’ailes Amiens
Pour les 0-3 ans La Métro’ à hauteur d’ailes Amiens mercredi 22 avril 2026.
Amiens
Pour les 0-3 ans La Métro’ à hauteur d’ailes
23 place Notre-Dame Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22 2026-06-03 2026-08-03 2026-08-24
Visite sensorielle
En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe, le toucher et la vue.
Visite sensorielle
En prenant le point de vue d’un animal, les tout-petits explorent les paysages de la Métropole à travers leurs sens l’ouïe, le toucher et la vue. .
23 place Notre-Dame Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 98 ciap@amiens-metropole.com
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English :
Sensory tour
By taking the point of view of an animal, toddlers explore the landscapes of the Metropolis through their senses: hearing, touch and sight.
L’événement Pour les 0-3 ans La Métro’ à hauteur d’ailes Amiens a été mis à jour le 2025-06-07 par OT D’AMIENS
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