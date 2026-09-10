Pour ses 100 ans en 2028, l’Atrium se refait une beauté, Atrium, Dax

Informations pratiques

Pour ses 100 ans en 2028, l’Atrium se refait une beauté Dimanche 20 septembre, 15h00 Atrium Landes

Limité à 30 personnes. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez la salle de spectacle de l’Atrium lors d’une visite commentée et laissez-vous émerveiller par son remarquable décor de stucs dorés et argentés, réalisé par l’entreprise Pinaquay de Bayonne. Cette visite sera également l’occasion de revenir sur les travaux de restauration déjà réalisés et de présenter les projets à venir pour ce lieu emblématique.

Atrium 1 cours Maréchal Foch, 40100 Dax Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 90 19 60 http://www.dax.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0677529184 »}] L’Atrium-Casino, inauguré en 1928, est l’œuvre de l’architecte parisien André Granet avec deux architectes de Dax, Albert Pomade et Jean Prunetti. Il fait partie d’un ensemble avec l’hôtel Splendid voisin.

À cette époque, Dax, station thermale, est en plein essor. Elle se doit d’offrir à ses visiteurs loisirs et distractions. L’Atrium-Casino comprend alors une salle de jeu avec bar américain, un amphithéâtre à ciel ouvert et une salle de spectacles de 800 places. Il est, avec l’hôtel Splendid, un exemple exceptionnel de l’architecte Art déco.

L’Atrium-Casino a fait l’objet de différents projets de réhabilitation. Il est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 2000.

Découvrez la salle de spectacle de l’Atrium et laissez-vous conter son fabuleux décor de stucs dorés et argentés, œuvre de l’entreprise Pinaquay de Bayonne, lors d’une visite où seront également les …

© Ville de Dax