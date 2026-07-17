POUR SEUL CORTÈGE – LAURENT GAUDÉ & ALFRED, Le Rocher de Palmer, Cenon

Informations pratiques

POUR SEUL CORTÈGE – LAURENT GAUDÉ & ALFRED Dimanche 15 novembre, 15h00 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Unique : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-15T15:00:00+01:00 – 2026-11-15T18:00:00+01:00

“Soudain, Alexandre s’écroule, terrassé par la fièvre. Ses généraux se pressent autour de lui et, déjà, se disputent l’héritage. Au même moment, des confins de l’Inde, un étrange messager se hâte vers Babylone. Et d’un temple éloigné où elle s’est cachée du monde, on tire une jeune femme de sang royal, que le destin appelle auprès de celui qui a vaincu son père.”

De ce roman au souffle épique de Laurent Gaudé, inspiré par la mort d’Alexandre le Grand, Alfred, dessinateur, scénariste et coloriste, fait naître une bande dessinée (éditions Delcourt). Il accompagne ici cette adaptation parue à la rentrée 2026, de la réalisation en direct de planches illustrant les passages lus au même moment par l’auteur, récompensé entre autres par le prix Goncourt (Le Soleil des Scorta, 2004) et le Prix du roman des Écrivains du Sud (Chien 51, 2022).

Dans le cadre du festival Lettres du monde – Vacarme(s), du 12 au 22 novembre 2026

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/pour-seul-cortege-laurent-gaude-alfred-15112026-1400 »}]

Alfred aux crayons et aux couleurs, Laurent Gaudé à la voix et à la lecture: le duo monte sur scène pour servir en mots et en images quelques planches de l’adaptation en bande dessinée de Pour seu …