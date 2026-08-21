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Pourquoi les insectes sont-ils si importants ?, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

mardi 15 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq

Pourquoi les insectes sont-ils si importants ?, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Ferme du Héron
Adresse
Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Sur inscritpion

Pourquoi les insectes sont-ils si importants ? Mardi 15 septembre, 19h00 Ferme du Héron Nord

Sur inscritpion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Souvent mal aimés ou méconnus, les insectes jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos écosystèmes. Pollinisation, recyclage de la matière, régulation des populations, alimentation de nombreux animaux… Cette conférence propose de découvrir leur incroyable diversité, leur importance dans notre quotidien et les gestes simples qui permettent de mieux les protéger.
Partenaire : Léna Polin, Scarabête
Ferme du Héron – 60 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

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Cette conférence propose de découvrir l’incroyable diversité des insectes, leur importance dans notre quotidien et les gestes simples qui permettent de mieux les protéger.

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