Pourquoi les insectes sont-ils si importants ?, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Pourquoi les insectes sont-ils si importants ? Mardi 15 septembre, 19h00 Ferme du Héron Nord

Sur inscritpion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00

Souvent mal aimés ou méconnus, les insectes jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos écosystèmes. Pollinisation, recyclage de la matière, régulation des populations, alimentation de nombreux animaux… Cette conférence propose de découvrir leur incroyable diversité, leur importance dans notre quotidien et les gestes simples qui permettent de mieux les protéger.

Partenaire : Léna Polin, Scarabête

Ferme du Héron – 60 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Cette conférence propose de découvrir l’incroyable diversité des insectes, leur importance dans notre quotidien et les gestes simples qui permettent de mieux les protéger.