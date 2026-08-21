Pourquoi les insectes sont-ils si importants ?, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
mardi 15 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Pourquoi les insectes sont-ils si importants ? Mardi 15 septembre, 19h00 Ferme du Héron Nord
Sur inscritpion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T19:00:00+02:00 – 2026-09-15T21:00:00+02:00
Souvent mal aimés ou méconnus, les insectes jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement de nos écosystèmes. Pollinisation, recyclage de la matière, régulation des populations, alimentation de nombreux animaux… Cette conférence propose de découvrir leur incroyable diversité, leur importance dans notre quotidien et les gestes simples qui permettent de mieux les protéger.
Partenaire : Léna Polin, Scarabête
Ferme du Héron – 60 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Cette conférence propose de découvrir l’incroyable diversité des insectes, leur importance dans notre quotidien et les gestes simples qui permettent de mieux les protéger.
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