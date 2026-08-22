Poussez les portes du bureau du maire Journées européennes du patrimoine Mairie Montbrison

Informations pratiques

Montbrison

Poussez les portes du bureau du maire Journées européennes du patrimoine

Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Montbrison Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Accédez au bureau du Maire pour une visite aussi rare qu’insolite.

Découvrez ce lieu emblématique sous un nouveau regard à travers des objets étonnants, des anecdotes méconnues et les petites histoires qui ont marqué la vie de la commune.

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Mairie 1 place de l’Hôtel de Ville Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 96 08 69 contact@loireforez.com

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English : Poussez les portes du bureau du maire Journées européennes du patrimoine

Step into the mayor’s office for a tour that’s as rare as it is unusual.

Discover this iconic place from a new perspective through fascinating artifacts, little-known anecdotes, and the stories that have shaped the life of the town.

L’événement Poussez les portes du bureau du maire Journées européennes du patrimoine Montbrison a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Loire Forez