« Poussez les portes du CAUE », CAUE de Côte-d’Or, Dijon

Informations pratiques

« Poussez les portes du CAUE » Samedi 19 septembre, 09h30 CAUE de Côte-d’Or Côte-d’Or

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Visite d’un hôtel particulier XVIIIe-XIXe, siège du CAUE, qui a conservé ses espaces et éléments architecturaux remarquables d’origine. Participez à un parcours ponctué de différents ateliers de sensibilisation sur notre cadre de vie et de découverte de nos activités avec l’équipe.

CAUE de Côte-d’Or 1 rue de Soissons 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 30 02 38 https://www.caue21.fr/

Visite d’un hôtel particulier XVIIIe-XIXe, siège du CAUE, qui a conservé ses espaces et éléments architecturaux remarquables d’origine.

© CAUE de Côte-d’Or